Ankara'da 20 yaşındaki kule vinç operatörü olan genç kız, ekmeğini gökyüzünde kazanıyor

Ankara'da yaşayan 20 yaşındaki Mezra Coşkun, annesinin tavsiyesiyle yöneldiği kule vinç operatörlüğünde yaklaşık 2 yıldır çalışıyor.

Ortalama 110 metre yüksekliğe ulaşan kule vinçlerde görev yapan Coşkun, yüksek risk ve dikkat gerektiren zorlu mesleğini başarıyla sürdürüyor.

Çoğunlukla erkeklerin çalıştığı inşaat sektöründe çalışmanın gurur verici olduğunu belirten Coşkun, kendisi gibi diğer kadınların da başarılı olabileceğini belirterek tüm kadınlara cesaret vermek istediğini söyledi.

"ANNEM HER ZAMAN ARKAMDA DURDU"

Annesinin tavsiyesi üzerine kule vinç operatörü olduğunu aktaran Mezra Coşkun, şunları söyledi:

Yaklaşık 2 yıldır kule vinç operatörüyüm. Bu mesleğe atılmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi de annem oldu. Annem zamanında sosyal medyadan bana kule vinç videosu gösterip, tam sana göre iş demişti.



O günden sonra hep aklımda kaldı ve bu işi yapmak istediğimi söyledim. Annem her zaman arkamda durdu.



Kadının inşaatta ne işi var, boşu boşuna uğraşmayın denilmesine rağmen annem bana yaparsın dedi ve ben de hep yapacağımı söyledim.



Kendi çevreme kule vinç operatörü olmak istiyorum dediğimde, 'Bana sen daha vincin altından bile geçemezsin' dediler.



Ama şu an ise çok güzel projelerde yer aldım ve bundan da çok gurur duyuyorum.

"20 YAŞINDA KULE VİNÇ OPERATÖRÜYÜM DEDİĞİMDE BANA İNANMIYORLAR"

Daha önce 110 metre yüksekliğindeki vinçler de dahil olmak üzere çeşitli kule vinçler kullandığını belirten Coşkun, şu ifadelere yer verdi:

Bu işin avantajlarından biri de insanların seni parmakla göstermesi ve diğer kadınlara cesaret vermesi. Bu durum gerçekten hoşuma gidiyor.



İşin zor yönleri ise şantiye ortamında çamura, strese maruz kalmak. Sabah vince çıktıktan sonra bir daha inmiyorum. Çünkü merdivene tırmanıp inmem biraz yorucu oluyor.



Genelde sabah 08.00, akşam 17.00 arası kule vincin içerisinde duruyorum.



Kullandığım bu vinç 35 metre ama daha önce 110 metre olan vinçte de çalıştım. Vincin çalışma alanına göre de vincin zorlukları değişir.



20 yaşında kule vinç operatörüyüm dediğimde bana inanmıyorlar. İnananların da tepkileri çok fazla oluyor.



Bu durum hoşuma gidiyor ama inanmamaları az da olsa üzücü oluyor.

"TÜM KADINLARIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

Coşkun, iş hayatında kadınların daha fazla yer almasını istediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Erkeklerin ele aldığı işlerde kadınları görmekten o kadar memnun oluyoruz ki, bu tarz yerlerde kadınları daha çok görmek istiyoruz.

Bu yüzden kadınlara desteğim sonsuzdur. Hayallerinizi peşinden koşun, önyargılara takılmayın.

Çünkü biz kadınlar istesek her şeyi yaparız. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."