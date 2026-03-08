Sünger hilesiyle pencere çerçevelerini temizleme taktiği: En dar alanlara bile ulaşıyor

Ev temizliğinde bazen ne kadar uğraşsanız da bazı noktalar temizliğin kör noktası olarak kalır.

Özellikle pencere ve kapı çerçeveleri ile sürgülü kapıların rayları, kapsamlı bir bahar temizliği yapsanız bile genellikle kirli kalmaya devam eder.

Bu alanlarda biriken toz ve kalıntılar zamanla küflenmeye bile yol açabilir.

İşte pencere ve kapı çerçevelerindeki kiri saniyeler içinde temizlemenizi sağlayacak sünger taktiği…

SÜNGER HİLESİYLE TERTEMİZ OLUYOR

Standart bir temizlik süngeri alın. Süngerin üzerine, rayların genişliğine uygun olacak şekilde dikey, eşit aralıklı kesikler atın. Bu kesikler, kirleri tarak gibi toplayan fırçalar görevi görecek.

Küçük bir kaseye veya sprey şişesine ılık su doldurun ve içine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.

Hazırladığınız süngeri bu karışımla ıslatın ve rayların üzerinde gezdirin. Kestiğiniz kesiklerin kiri nasıl hapsedip topladığını anında göreceksiniz.

Rayların içindeki kiri topladıktan sonra, bölgeyi bir mikrofiber bez veya mutfak havlusu ile silerek kurulayın. Nemli bırakmamak, küf oluşumunu önlemek için önemli.

Süngerin giremediği çok dar noktalara ulaşmak için kulak çöpü kullanabilirsiniz.

Eski bir diş fırçası da raylara yapışmış kalıntıları gevşetmek için harika bir yardımcıdır. Fırçaladıktan sonra süngerle üzerinden geçmeniz yeterli olacak.