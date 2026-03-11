Uzmanlara göre esmer doğan bebeklerin saçları zamanla açılabilir

Yeni doğan bir bebeğin saç ve ten rengi her zaman kalıcı özelliklerini yansıtmayabilir. Doğumdan sonraki ilk aylarda bazı bebeklerin saçlarının açıldığı, bazılarının ise doğumda görülen koyu tonları kaybettiği görülebilir. Uzmanlara göre bu durum çoğu zaman bebeğin genetik özelliklerinin zamanla daha belirgin hale gelmesi ve pigment üretiminin dengelenmesiyle ilişkilidir.

BEBEKLERİN İLK SAÇLARI ÇOĞU ZAMAN GEÇİCİ OLUR

Pek çok bebek doğumdan sonraki ilk aylarda saçlarının bir kısmını döker. Bu süreç tamamen normal kabul edilir. İlk çıkan saçların dökülmesinin ardından yeni saçlar çıkabilir ve bu saçların rengi doğumda görülen saç renginden farklı olabilir.

Bu nedenle doğumda koyu saçlı görünen bazı bebeklerin ilerleyen aylarda daha açık saç rengine sahip olması mümkündür.

SAÇ VE TEN RENGİNİ BELİRLEYEN PİGMENT: MELANİN

Saç ve cilt rengini belirleyen temel unsur melanin adı verilen pigmenttir. Yeni doğan bebeklerde melanin üretimi henüz tam olarak dengelenmiş değildir. Doğumdan sonraki haftalar ve aylarda pigment üretimi düzenlenir ve bebeğin gerçek saç ve cilt tonu yavaş yavaş ortaya çıkar.

Bu nedenle bazı bebekler doğduklarında daha koyu veya daha kızarık bir cilt tonuna sahip görünebilir. Zamanla cilt tonu açılabilir ve daha doğal bir renk ortaya çıkabilir.

GENETİK ÖZELLİKLER BÜYÜDÜKÇE DAHA BELİRGİN HALE GELİR

Bebeklerin saç ve ten rengi büyük ölçüde genetik faktörlerle belirlenir. Anne ve babadan gelen genetik özellikler bebek büyüdükçe daha belirgin hale gelir. Bu nedenle doğumda görülen saç ve cilt tonu, bebeğin ilerleyen aylarda sahip olacağı nihai görünümü her zaman yansıtmayabilir.

Uzmanlara göre bebeklerin ilk aylarında saç ve cilt tonunda görülen değişimler çoğu zaman geçici bir süreçtir. Pigment üretiminin zamanla dengelenmesi ve saçların yenilenmesiyle birlikte bebeğin gerçek saç ve cilt rengi daha net ortaya çıkar.

Bu nedenle yeni doğan bir bebeğin ilk aylardaki görünümü, ilerleyen dönemlerde sahip olacağı saç ve ten renginin kesin göstergesi olarak değerlendirilmez.