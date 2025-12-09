Abone ol: Google News

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da sıcak hava etkisini gösteriyor. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları, karlı dağların çevrelediği Akdeniz'in sularına girerken bazıları da güneşlendi.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 15:45
  • Antalya'da aralık ayında sıcak havalar etkisini gösteriyor.
  • Konyaaltı Sahili'nde bazı insanlar denize girerken, bazıları güneşlendi.
  • Hava sıcaklıklarının beş gün daha mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Geçen hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da, hafta başından itibaren güneş tekrar yüzünü göstermeye başladı.

Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

KONYAALTI DOLDU

Hava sıcaklığının 22 dereceyi gördüğü kentte yaşayanlar, güneşli havayı görünce Konyaaltı Sahili'ne geldi.

Sahile gelenlerin bazıları, sıcaklığı 21 derece olan denize girdi.

Sahile gelenlerden bazıları da kumsalda uzanıp güneşlendi.

Sahil bandında yürüyüş yapanlar da görüldü.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; kentte 5 gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. 

