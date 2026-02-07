Antalya'da bir gün arayla yaz ve kış yaşandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın bir garip havaları...

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın ardından bugün hava açtı.

Yağışların sona ermesiyle birlikte kent merkezinde hava sıcaklığı 17 dereceyi gösterirken, yüzünü gösteren güneş bahar havası yaşattı.

SAHİLLER DOLDU

Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, kentin en yoğun noktalarından biri olan Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izlerken, bazıları sahil bandında uzun yürüyüşler yaptı.

DENİZE GİRMEYİ İHMAL ETMEDİLER

Deniz suyu sıcaklığının 17 dereceye ulaşmasıyla birlikte dalgalarla oynayan ve denize girenler dikkat çekerken, sahil boyunca olta atan balıkçılar da görüntülendi.

"ÖNCE SEL VARDI, ŞİMDİ HAVA GÜZEL"

Özellikle Varyant mevkiinde deniz manzarasını izleyen vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarırken, yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için sahile gelen Azad Yüksel, "Önce büyük bir sel vardı, şimdi hava güzel, gayet sıcak" ifadelerini kullandı.