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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denize girmek ve piknik yapmak için sahile gelen vatandaşların büyük bölümü etrafa yayılan kötü koku nedeniyle geri dönerken, az sayıdaki vatandaş ise denize girmeye devam etti.

Çevredeki vatandaşlar çevreyi kontrol ettiğinde kokunun nedeninin Denizkent Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkların üzerindeki inek leşi olduğu anlaşıldı.

DURUM YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Açıktan geçen ve hayvan taşıyan bir gemiden düştüğü ya da öldüğü için atıldığı değerlendirilen inek leşinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verildi.

O görüntüler ise kameralara yansıdı.