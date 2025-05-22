Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'da havaların ısınmasıyla yılanlar da ortaya çıkmaya başladı...

Finike ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde oturan Ünal Uysal'ın evinin bahçesi de, yılanların uğrak noktası oldu.

Dün sabah saatlerinde uyanıp evinin bahçesine bakan Uysal, birbirine sarılmış halde 2 yılan gördü.

ŞERİTLİ YILANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Uysal, cep telefonu kamerasıyla yılanların bu anlarını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yavuz, yılanların 'Montivipera xanthina' türü 'Şeritli engerek' olduğunu söyledi.

"ÇİFTLEŞME DANSI YAPIYORLAR"

Bu türün zehirli olduğunu ancak kolay kolay insana saldırmadığını anlatan Doç. Dr. Yavuz, "Gececil bir tür. Gece aktiftirler. Fare ve benzeri zararlıların baş düşmanıdır. Çiftleşme ritüeli, çiftleşme dansı yapıyorlar" dedi.

BOYLARI 1,5 METREYE KADAR ULAŞABİLİYOR

Diğer yandan 'Şeritli engerek' türünün Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'da yayılış gösterdiği, boylarının en fazla 1,5 metreye kadar ulaşabildiği, sıkıştırılmadıkça insanı ısırmadığı belirtildi.

Yavru olanlarının bile bir yetişkini öldürebilecek kadar zehir taşıyan Şeritli engereklerin, dağlarda, ormansız ve taşlık yerlerde yaşadığı kaydedildi.