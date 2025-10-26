Antalya'da tek torununa düğünde ev, araba ve tarla hediye etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi’nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenle dünya evine girdi. Davetlilerin huzurunda “Evet” diyen çift, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

BABAANNEDEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Damadın babaannesi Emine Arslan, yakın zamanda babasını kaybeden torununa unutulmaz bir sürpriz yaptı. Takı töreninde Hüseyin Arslan’a İncekum’da bir arsa, merkezde bir daire ve son model bir otomobil hediye etti.

TEŞEKKÜR EDİP ELİNİ ÖPTÜLER

Ev ve araç anahtarlarını damadın kuzeni Fuat Sönmez aracılığıyla takan babaannenin jesti, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Hüseyin Arslan ve eşi, babaanne Emine Arslan’a teşekkür ederek elini öptü.