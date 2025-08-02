Araba klimasını açmadan yapan yaşadı! Sıcaklık 1 dakikada 10 derece birden düşüyor

Yaz aylarında adeta küçük bir saunaya dönen aracınızı meğer klimayı açmadan 10 derece birden düşürmek mümkün oluyormuş.

Kabin içi sıcaklık neredeyse 60 derecelere kadar çıkıyorken direksiyona veya vites topunuza dokunmak oldukça zorlaşabiliyor.

Tam bu anda uygulayacağınız bu yöntem motoru hiç çalıştırmadan ve yakıt harcamadan kabin içindeki hava sıcaklığını 10 derece birden düşürmenizi sağlayacak.

1 DAKİKADA 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜRÜYOR

Oldukça basit, hızlı ve tamamen masrafsız olan ve "Japon tekniği" olarak bilinen bu yöntemle, aracınızın sıcaklığını bir dakikadan kısa sürede yaklaşık 10 derece düşürebiliyormuşsunuz.

Araç içindeki bunaltıcı sıcak havayı hızla dışarı atmak için sürücü ya da yolcu tarafındaki camlardan birini tamamen açın, diğer cam ve kapıların kapalı olduğundan emin olun. Ardından, açık camın tam karşısındaki kapıyı 5-6 kez yavaşça açıp kapatın.

Bu hareket, bir yelpaze etkisi yaratarak araç içinde güçlü bir hava akımı oluşturur. Sıcak hava dışarı itilirken, dışarıdaki serin hava içeri çekilir. Böylece kabin sıcaklığı kısa sürede fark edilir derecede azalır.

Uygulayacağınız bu yöntem sayesinde araca daha konforlu bir şekilde binebilir ve klimayı çalıştırdığınızda çok daha hızlı ve verimli bir şekilde soğutma sağlayabilirsiniz.