Arabanın içine tuvalet kağıdı koymak bakın ne işe yarıyormuş

Soğuk ve yağışlı havalarda sürücülerin en sık karşılaştığı problemlerden biri, araç camlarının buğulanması oluyor.

Özellikle sabah trafiğinde işe ya da okula yetişmeye çalışanlar için buğulu camlar hem zaman kaybına hem de ciddi bir görüş problemiyle karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyor.

Ancak bu sorunun çözümü sandığınızdan çok daha basit olabilir: bir rulo tuvalet kağıdı! İlk başta kulağa ilginç gelse de kuru bir tuvalet kağıdı rulosu bakın ne işe yarıyormuş.

BİR RULO TUVALET KAĞIDI KOYMAK YETİYOR

Soğuk ve yağışlı havalarda herkesin şikayetçi olduğu cam buğulanması sorunu bir rulo tuvalet kağıdı ile ortadan kalkıyor.

Tuvalet kağıdı her ne kadar kulağa ilginç geliyor olsa da, araç içinde oluşan nemi emerek buğulanmayı büyük ölçüde azaltabiliyormuş.

Yapmanız gereken tek şey, ruloyu torpido gözüne, ön yolcu koltuğunun altına ya da bagajın kuru bir bölümüne yerleştirmek. Kısa süre içinde camlarda fark edilir bir netlik oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz.

Nem önleyici cihazlar ya da özel ürünler almak yerine, yalnızca birkaç liralık bir çözümle arabanızın içini daha konforlu hâle getirebilirsiniz. Üstelik bu yöntem sadece buğulanmayı azaltmaz; kokuya, rutubete ve camlardaki sislenmeye de gidermede de etkili olur.