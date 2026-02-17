Ardahan'da nesli tehlike altındaki su samuru, kara yolunda görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ardahan-Kars kara yolu Hoçuvan Hasköy köyü mevkiinde, yol kenarında görülen su samuru, yoldan geçen araçlara aldırış etmeden bir süre asfalt üzerinde ilerledi.

Yakınlardaki akarsudan geldiği tahmin edilen hayvanın, yönünü bulmakta zorlandığı değerlendirildi.

KARLA KAPLI ARAZİDE KAYBOLDU

Bir süre çevresini gözlemleyen su samuru, daha sonra kara yolundan ayrılarak karla kaplı araziye yöneldi ve kısa sürede gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAŞAM ALANI DARALIYOR

Su samurları, Türkiye’de genellikle dere, nehir ve göl çevrelerinde yaşam sürüyor. Ancak habitat kaybı, yiyecek arayışı ve yön bulma sorunları nedeniyle zaman zaman yerleşim yerlerine ya da kara yollarına çıkabiliyorlar.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli tehdit altına yakın” kategorisinde değerlendirilen su samurları, korunması gereken türler arasında yer alıyor.