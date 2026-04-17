Van’da anaokuluna sığınan kedi, 6 yavru doğurdu

Van’ın Tuşba ilçesinde bir anaokulu, bu kez minik öğrencilerden çok sevimli misafirleriyle gündemde. Okulun girişinde doğum yapan bir sokak kedisi, yavrularıyla birlikte eğitim yuvasına sıcak bir hikâye kattı.

OKULUN SESSİZ MİSAFİRİ ANNE OLDU

Altıntepe Mahallesi’nde bulunan Beşiktaş Denizcilik Kızılay Anaokulu’nda uzun süredir beslenen ve “Fındık” adı verilen kedi, yaklaşık bir hafta önce okulun giriş kısmında doğum yaptı. Güvenli bulduğu bu ortamda 6 yavru dünyaya getiren anne kedi, okulun adeta maskotu haline geldi.

ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER SAHİPLENDİ

Okul yönetimi ve öğrenciler, anne kedi ve yavrularını koruma altına alarak onlar için özel bir alan oluşturdu. Kedi ailesinin beslenmesi, temizliği ve bakımı titizlikle sağlanırken, minik öğrenciler de bu sürece ilgiyle eşlik ediyor.

BURAYI GÜVENLİ BULDUĞU İÇİN DOĞUM YAPTI

Okul Müdürü Alper Davran, hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Fındık’ın burayı güvenli bulduğu için doğum yaptığını düşünüyoruz. Şu anda 6 yavrusu var ve hepsi sağlıklı. Yavrular henüz çok küçük olduğu için gözleri açılmadı.” dedi.

MİNİKLERE ŞEFKAT DERSİ

Davran, anne kedinin bakımının özenle yapıldığını vurgulayarak, “Beslenmesine, hijyenine ve sıcak ortamda kalmasına dikkat ediyoruz. Çocuklarımız da bu süreçte hayvan sevgisini yaşayarak öğreniyor.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de hayvanlarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Davran, öğrencilerin genel olarak hayvanlara karşı büyük bir sevgi beslediğini söyledi. Fındık ve yavruları ise okulda hem sevgi hem de sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.