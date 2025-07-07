Artvin Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye 8,4 milyarlık katkı

Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma ünvanını taşıyan Artvin Yusufeli Barajı, elektrik üretiminde önemli bir başarıya imza attı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 275 metre gövde yüksekliğiyle dikkat çeken baraj, 2024 yılından bu yana toplam 3,1 milyar kilovatsaat enerji üretti.

MİLLİ EKONOMİYE DEV KATKI

Bu enerji üretimi ile barajın milli ekonomiye katkısı yaklaşık 8,4 milyar liraya ulaştı.

Yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma unvanını taşıyan Yusufeli Barajı, sahip olduğu 275 metre gövde yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

750 BİN KONUTUN YILLIK ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYABİLİYOR

Tüm dünyanın yakından takip ettiği dev proje, yerli mühendislik ve iş gücüyle hayata geçirilerek Türkiye'nin enerji alanındaki en önemli yatırımlarından biri oldu.

Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan baraj, bu özelliğiyle yaklaşık 750 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Yusufeli Barajı sayesinde ülkenin enerji ithalatı azalırken, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine katkı sağlanıyor.

STRATEJİK BİR ÖNEMİ VAR

Bölge halkına istihdam da sağlayan Yusufeli Barajı, enerji üretiminin yanı sıra su depolama ve taşkın kontrolü gibi işlevleriyle de stratejik önem taşıyor.

Yetkililer, barajın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte üretim rakamlarının daha da artacağını belirterek, ülke ekonomisine uzun yıllar katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.