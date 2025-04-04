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İHA

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Ardahan’ın Küçük Ova Yaylası’na doğru yola çıkan yaylacılar, 600 koyunluk sürüleriyle 2 aylık zorlu yolculuklarına başladı.

Yolculuk boyunca karayolunu kullanan sürü, özellikle Borçka-Artvin güzergahında trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

VARIŞ NOKTASI: ARDAHAN

Ancak sürücüler ve yolcular, bu eşsiz manzaraya kayıtsız kalmayarak bol bol fotoğraf çekti.

Hakan Üçüncü’ye ait koyun sürüsü, Hopa, Borçka, Artvin merkez ve Şavşat üzerinden Ardahan’a ulaşmayı hedefliyor.

YOLCULUKTA SÜRÜYE YENİ DOĞAN KUZULAR DA KATILIYOR

Yaylacılar, yolculuklarının bir kısmını karayoluyla, bir kısmını ise dağ patikalarından geçerek devam ediyor.

Zaman zaman şehir içinden de geçmek zorunda kalan sürü, doğanın bu eşsiz yolculuğunda, yeni doğan kuzuların annelerinin peşinden sürüye katılmasıyla renkli görüntüler oluşturuyor.

SÜRÜ 600 ADET KOYUNDAN OLUŞUYOR

Yaylacılar, geleneksel yayla göçünü gerçekleştirirken aynı zamanda yolculuklarını fotoğraf severler için bir görsel şölen haline getiriyor.

600 koyunluk sürüyle yapılan bu yolculuk, hem yaylacılar hem de yolu kullananlar için unutulmaz anlar yaşatıyor.

"TRAFİKTE PEK SORUN YAŞAMIYORUZ"

Sürüye eşlik eden Okay Yılmaz, şunları söyledi: