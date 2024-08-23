Artvin'in Fransız gelini yaz aylarını köyde geçiriyor Balayı için eşinin memleketi Artvin'e gelen Fransız gelin Asiye Alexia Albayrak, köy hayatına hayran kaldı.

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İHA

Artvin'den Fransa'ya uzanan aşkın hikayesi duyanların içini ısıtıyor.

Yusufeli'de yaşayan Cemal Albayrak, 17 yıl önce memleketini geride bırakarak çalışmak için Fransa'ya gitti.

Burada kendi işini kuran başarılı genç, komşusu Alexia'ya vuruldu.

Kısa sürede birbirine aşık olan çift, aşklarını evlilikle taçlandırdı.

BALAYI İÇİN GELDİĞİ ŞEHRE AŞIK OLDU

Fransız gelin Alexia, eşi sayesinde tanıştığı İslam ile Müslüman olmaya karar verdi ve adını Asiye olarak değiştirdi.

Düğün sonrası balayını geçirmek üzere Cemal Albayrak, eşiyle birlikte 4 bin kilometre yol katederek Yusufeli Avcılar köyüne geldi.

Bu ilk ziyaret, Asiye Alexia’nın köy yaşamına olan ilgisini artırdı.

İNEK SAĞMAYI VE EKMEK PİŞİRMEYİ ÖĞRENDİ

Asiye Alexia, kayınpederi Hikmet Albayrak ve kayınvalidesi Mava Albayrak ile tanıştığında, onların sıcak karşılamasıyla köy yaşamına hızla uyum sağladı.

Her yaz köyde geçirdiği zaman boyunca tarlada ot toplama, tırpanla ot biçme, inek sağma ve tandırda ekmek pişirme gibi işleri öğrenen Asiye, köy halkıyla olan iletişimini eşi Cemal’in yardımıyla sürdürüyor.

Türkçe bilmemesi zaman zaman zorluklar yaşamasına neden olsa da Asiye, kayınpederiyle işaret diliyle anlaşmayı başarıyor.

HER YAZ TATİLİNDE GELMEYE DEVAM EDECEKLER

Fransa’nın Epinal şehrinden özel araçlarıyla köye gelirken büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade eden Albayrak çifti, uzun bir yolculuğun ardından köyde geçirdikleri zamanın değerini çok iyi biliyor.

Yolun zorluklarına rağmen anne, baba ve memleket hasreti nedeniyle yaz tatillerini köyde geçirmeye devam edeceklerini belirtiyorlar.

"KÖY İŞLERİNİ SEVEREK YAPIYOR"

Cemal Albayrak, eşinin köy yaşamına uyum sürecini anlatarak “Eşim Fransız ve 12 yıldır evliyiz. Her yaz Artvin'deki köyümüze geliyoruz. Burada anne ve babaya yardım ediyor, köy işlerinde çalışıyoruz. Çocuklar da köyde kültürü öğreniyor ve biz onlara sevgi ve saygıyı aşılıyoruz. Yaklaşık 4 bin km yol katederek buraya gelmek zor, özellikle de küçük çocuklarla. Ancak memleket ve aile hasreti bizi her yıl buraya çekiyor.

Türkiye'ye geldiğimizde, eşimin en çok zorlandığı şey dil. Türkçe bilmediği için hep yanındayım. Yine de köy işlerini severek yapıyor; tarlada çalışıyor, köy ekmeği yapıyor, inek sağıyor ve ev işlerinde annem ve babama yardımcı oluyor. Böylece birlikte güzel vakit geçiriyoruz.” dedi.

"AVCILAR KÖYÜNE GELMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Asiye Alexia Albayrak ise yaptığı açıklamada “Benim 4 çocuğum var. Eşimi çok seviyorum ve Avcılar köyüne gelmeyi çok seviyorum. Burada olmak, anne ve babamı görmek beni çok mutlu ediyor.

Fransa’da yaşayan kardeşlerime ve babama buradan selam gönderiyorum. Türkiye’ye gelen ve dönen tüm gurbetçilere kolaylıklar diliyorum. Yol çok uzun ve zor, Allah hepsine yardım etsin.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)