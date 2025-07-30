Aydın Kuşadası’na 3 kruvaziyerle 9 binin üzerinde turist geldi

Ege’nin önemli kruvaziyer limanlarından Kuşadası, sezonun açılmasıyla turist akınına uğradı.

Her hafta onlarca kruvaziyer gemisi ağırlayan ilçe, yoğun bir sezona sahne oldu.

Son olarak Ege Port Limanı'na, Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas", Malta bayraklı "Celebrity Equinox" ile İtalya bayraklı "AIDAblu" isimli kruvaziyerler yanaştı.

9 BİNİ AŞKIN YOLCU GELDİ

"Yüzen otel" olarak adlandırılan gemilerden toplam 9 bin 350 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

YOLCU SAYISINDA REKOR BEKLENİYOR

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, bu yıl Kuşadası'da kruvaziyer ve yolcu sayısında rekor beklediklerini belirtti.

Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde ön plana çıktığını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Gemi ve yolcu sayısındaki artış, Kuşadası'nın uluslararası alanda giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Kuşadası'na gelen gemi, şehre turistik ve ekonomik açıdan büyük fayda sağlamakta. Kruvaziyer turizminin artışı, Kuşadası'nın uluslararası alandaki prestijini de güçlendiriyor."