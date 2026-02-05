Batman’da jandarmadan öğrencilere moral ziyareti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askerler, “Minik Yüreklerde Büyük Mutluluk” sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ilkokul öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeli, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Etkinlik boyunca öğrencilerle samimi anlar yaşayan jandarma ekipleri, çocukların hayallerini dinleyerek onlara moral verdi. Ziyaret, öğrencilerin yüzlerinde tebessüm oluştururken, okul ortamında sıcak ve renkli görüntüler oluştu.

"GELECEĞİMİZİN TEMİNATI EVLATLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Batman İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, çocukların her zaman desteklenmeye devam edileceği vurgulandı. Açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daima yanındayız. Güven veren varlığımızla onların umutlarına ışık olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.