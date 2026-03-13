Cüzdan Duası Okunuşu: Ramazan'ın son cuması okunan 2 ayet

Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, özellikle son cuma günü birçok kişi tarafından okunması tavsiye edilen Cüzdan Duası yeniden gündeme geldi.

13 Mart 2026 tarihinde idrak edilen Ramazan’ın son cumasında, bereket ve rızık niyetiyle okunan bu dua vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cüzdan Duası’nın okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Cuma günü sela ile ezan arasında okunan cüzdan duası Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulması gerekiyor.

İşte, bereket ve rızık getiren Cüzdan Duası okunuşu ve anlamı...

CÜZDAN DUASI

A'raf suresi 10. ayet: 'Vela gad mekken nakum fil ardı ve cealna lekun fiha mayiş galilen ma teşkurun.'

(And olsun ki sizi yer yüzüne yerleştirdik ve orada size geçim kaynaklarını da verdik, yarattık. Siz ne kadar az şükrediyorsunuz.)

Sad suresi 54. ayet: 'İnne he za rızkunz mız lehu min nefad.'

(Şüphe yoktur ki bu gerçekten bizim tükenmez olan rızkımızdır.)