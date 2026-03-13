Bursa'da Adem Yılmaz, Yaren'le hasret gideriyor

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğunu bilmeyen kalmadı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, duygusal bir hikayeye dönüştü.

Her göçte gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi.

KAYIĞINDA BESLENİYOR

24 Şubat'ta sabah saatlerinde köye gelip yuvaya konan Yaren leylek, daha sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülendi. Yaren leylek, her yıl olduğu gibi göle açılan Yılmaz'ın kayığına konarak tuttuğu balıklarla beslendi.

Nazlı geldikten sonra göldeki ilk kayık buluşması da gerçekleşti.

"ONU EVLADIM GİBİ SEVİYORUM"

Yılın yarısı boyunca yaşadıkları zorunlu ayrılığın kendisini çok üzdüğünü ve Yaren leylekle geçirdiği her anın çok kıymetli olduğunu söyleyen Adem Yılmaz, "Balık avlarken tanışmıştık. Bu dostluk 15 yıldır devam ediyor. Bu sene diğerlerine göre çok daha erken geldi. 15 yıldır Yaren'i besliyorum. Yaren gelince çok mutlu oluyorum.

Onu evladım gibi seviyorum. Onunla ilgilendiğim için dostluğumuz güzel gidiyor. Yaren’i çok özlemiştim. 6 ay bana zor geçti. Şimdi 6 ay boyunca beraber vakit geçireceğiz." diye konuştu.