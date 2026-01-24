Batman’da susuz kalan kedi, musluktan kana kana su içti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman’ın Kuyubaşı Mahallesi’nde otobüs durağında bulunan çeşmeye gelen bir kedi, musluklara uzanarak su aramaya başladı. Bitkin haliyle dikkat çeken kedi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

DUYARLILIK, SUSUZLUĞU GİDERDİ

Kedinin susuz kaldığını fark eden vatandaşlar, çeşmenin musluğunu açtı. Bir patisiyle musluğu kavrayan kedi, dakikalarca kana kana su içti. O anlar çevrede bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

"SOKAK HAYVANLARINI UMUTMAYALIM"

Mahalle sakinleri, bu görüntünün tekil bir olay olmadığını belirterek, kış aylarında sokak hayvanlarının zorlu yaşam mücadelesine dikkat çekti. Vatandaşlar, “Soğuk ve karlı günlerde sokak hayvanlarını unutmayalım. Bir kap su ve bir kap mama, onların hayata tutunmasına yardımcı olur. Küçük bir dokunuş, bir canı kurtarabilir” ifadelerini kullandı.