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İHA

Bayburt'ta kış uykusundan uyanan ayılar, Üzengili köyündeki yayla evlerine yiyecek aramaya girdiler.

Evlerini kontrol etmeye gelen vatandaşlar, gördükleri içler acısı manzarası karşısında şaşkınlık yaşadılar.

BÖLGE SAKİNLERİ YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP ETTİ

Evde kırılmadık eşya, dağıtılmadık oda bırakmayan ayılar, köy sakinlerini canından bezdirdi.

Ayıların her sene bahar aylarında evlerine girdiklerini, evlerdeki maddi hasarın büyük olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

"ALİ'M KOLTUKLARIMIZ GİTTİ"

Evinin durumunu cep telefonu ile kayda alan vatandaş, ayıların pencereleri kırdığını, televizyonu parçaladığını, buzdolabını devirdiğini, mutfak dolaplarının içini boşalttığını, koltuklara zarar verdiğini, yatakları etrafa saçtığını ve ahşap tavanı söktüğünü belirtti.

Evinin durumunu telefonun ucundaki komşusuna anlatan vatandaş, "Ali yaylaya bak yaylaya. Sağlam bir şey koymamış. Ali'm koltuklarımız gitti. Televizyon ikiye bölünmüş, senin televizyon daha çok kırık. Ali, Ali, Ali tavanda kaldı Ali." diyerek, hasarın ne denli büyük olduğunu göstermeye çalıştı.

EVLERİNE HIRSIZ GİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

İlk önce evlere hırsızların girdiğini düşünen vatandaşlar, kar üzerinde ve odalarda bulunan halılarda ayıların pati izlerini görünce, evlerinin ayılar tarafından istilaya uğradığına emin oldu.

Dışarı çıktığında bir ayının koşarak kaçtığını gören vatandaş, cep telefonu ile ayıyı görüntüledi.

AYININ DİKKATİNİ KÖPEK SESİYLE ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Ayının izini süren vatandaş, ayının dikkatini çekmek için köpek sesi çıkardı.

Bir süre vatandaşı uzaktan izleyen ayı, daha sonra kaçarak gözden uzaklaştı.

"BU AYILARIN BİZİ YEMESİ Mİ GEREKİYOR"

Öte yandan geçen sene de aynı yaylanın evlerine giren ayılar, evleri dağıtarak yiyecek aramış, evlerde dağıtılmamış yer bırakmamıştı.

Bu sene de benzer olayın yaşanmasından tedirginlik duyan vatandaşlar, "Bu ayıların bizi yemesi mi gerekiyor, önlem alınması için daha ne ne olması lazım?" diyerek, tepkide bulundu.