Bozhüyük köyünde imece usulü iftar geleneği sürüyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla imece usulü iftar etkinliği düzenlendi.

Bozhüyük Muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte, köydeki Kur’an kursu ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere öğretmenler ve din görevlileri bir araya geldi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Bozhüyük Köyü Muhtarı Ramazan Arıçam, Ramazan ayının toplumsal yardımlaşmayı güçlendirdiğini ifade ederek, köydeki iftar geleneğini şöyle anlattı:

Kur’an kursumuz ve ortaokulumuzda öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz ve din görevlilerimizle iftarımızı yapıyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini köyümüzde sergiliyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz.

KÖY HALKININ DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

İftar etkinliği, köy sakinleri arasında dayanışmayı pekiştirdi. Katılımcılar, imece usulüyle hazırlanan sofralarda ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşarken, köy kültürünün ve geleneklerinin de yaşatıldığı bir ortam oluştu.