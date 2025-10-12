Bursa'da bir işletme barajlar dolana kadar kepenk indirdi

Susuzluk için aldığı önlem sosyal medyada ilgi gördü...

Bursa’da bir oto yıkama işletmesi, su kaynaklarının korunması amacıyla barajlar dolana kadar faaliyetlerini durdurdu.

''HEMEN ARKADAŞLARA SÖYLEDİM DÜKKANI KAPATTIK''

İşletmesinin kapısına "Şehrimizin su kaynaklarını tüketen ulusal firmalara örnek olması dileğiyle işletmemiz, barajlarımız dolana kadar kapalıdır" yazılı bir pankart asan işletme sahibi Yusuf Yamanlar, "Birkaç gün önce yaşlı bir abla geçiyordu. Hava hafif yağmurluydu, 'keşke bu yağmurda araba yıkamasanız' dedi.

'Çok haklısın ablacım' dedim. Uzun zamandır düşünüyordum ama ne yapacağımı bilemedim.

Hemen arkadaşlara söyledim, dükkanı temizledik, kapattık.

''BELKİ BİRİNE DOKUNUR''

Sonra bir reklamcı arkadaşımdan bir pankart hazırlamasını istedim.

Belki birine dokunur, onlar da sularını tasarruflu kullanır" şeklinde açıklama yaptı.

''AYLIK ORTALAMA 7- 8 BİN TL SU FATURASI GELİYOR''

Bu davranış sosyal medyada paylaşılmasının ardından yüksek etkileşim alırken, bazı kullanıcılar da "Kuyu suyu kullanıyordur, kapatmasına gerek yoktu" şeklinde yorumlar yaptı.

Yusuf Yamanlar, işletmesinde şebeke suyu kullandığını ifade ederek, "Ben burada şebeke suyu kullanıyorum, aylık ortalama 7-8 bin TL su faturası geliyor.

''BARAJLAR DOLMADAN DÜKKANI AÇMAYACAĞIM''

En azından bunu keselim diye düşündük. Büyük sanayi firmalarına, özellikle tekstil sektörüne dikkat çekmek istedim.

Barajlar dolmadan bu dükkanı açmayacağım. Kirası, elektriği, çalışanların ödemeleri hepsi cebimden çıkacak ama yine de açmayacağım" dedi.

Yamanlar'ın aldığı bu karar, verdiği mesajla Bursa'da örnek davranış olarak değerlendirildi.