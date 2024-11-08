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Bursa'da taşeron işçi binaya girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarttı

Bursa'da taşeron işçi binaya girerken çamurlu ayakkabılarını çıkarttı İnegöl ilçesinde altyapı çalışması yapılan sokaktaki bir binaya giren taşeron işçinin binayı kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkarttığı anlar kameraya yansıdı.