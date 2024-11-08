DHA
Bursa'da yürek burkan görüntüler...
İnegöl ilçesine bağlı Kula Sokak’ta altyapı çalışması yapan enerji şirketinin bağlı taşeron firma işçilerinden Erhan Özkul, apartmandaki bir sorunu çözmek için bir binaya girmek zorunda kaldı.
Özkul'un çalışma sonrası binaya girerken sergilediği davranış ise takdirleri topladı.
ÇAMURLU AYAKKABILARINI ÇIKARDI
Taşeron işçi, binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi.
Mahalleli, Özkul dışarı çıkarken o anları cep telefonu ile kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler, yoğun ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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