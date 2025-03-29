Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

İHA
Çanakkale Boğazı sabah saat 06.00'da, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
GEÇİŞLER AÇILDI
Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 15.30 itibariyle transit geçişlere açıldı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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