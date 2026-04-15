Çorum’da zamana direnen zanaat: 73 yaşında mest üretiyor

Çorum’da yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Yurdakul, çocuk yaşlarda başladığı ayakkabıcılık mesleğini bugün hâlâ büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Küçük yaşta çırak olarak adım attığı meslekte yıllarca emek veren Yurdakul, uzun bir aranın ardından emeklilik döneminde yeniden atölyesine dönerek mest üretimine yoğunlaştı.

EMEKLİLİKTEN SONRA YENİDEN TEZGAH BAŞINA GEÇTİ

Gençlik yıllarında ayakkabıcılık yapan Yurdakul, 1976 yılında mesleğine ara vererek bankacılık sektöründe çalışmaya başladı. Ancak el emeğinden kopmayan usta, 2001 yılında emekli olduktan sonra tekrar üretime yöneldi.

Yurdakul, “Evde oturmak yerine üretmek istedim. Bu yüzden sadece mest yapımına odaklandım. Yıllar boyunca mesleği hiç bırakmadım.” diyerek zanaatına olan bağlılığını dile getirdi.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİM

Kendi dükkanında dana ve koyun derisini işleyerek mest üreten Yurdakul, tamamen el işçiliğine dayanan yöntemler kullanıyor. Geleneksel tekniklerle hazırlanan mestlerin hem dayanıklı hem de sağlıklı olduğunu belirten usta, bu ürünlerin eskisi kadar ilgi görmediğini ifade etti.

"MESLEK ÇIRAKSIZ KALIYOR"

Mesleğin en büyük sorununun çırak yetişmemesi olduğunu vurgulayan Yurdakul, yeni neslin bu zanaata ilgi göstermediğini söyledi.

“Biz yıllarca ücret almadan çıraklık yaptık, işi öğrenmeye odaklandık. Şimdi ise gençler daha baştan kazanç bekliyor. Bu yüzden yetişen kimse yok” diyen usta, mest ustalığının geleceği konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

"SON NEFESİME KADAR DEVAM EDECEĞİM"

Tüm zorluklara rağmen mesleğini bırakmayı düşünmediğini belirten Yurdakul, “Bu işi seviyorum. Ömrüm yettiği sürece üretmeye devam edeceğim.” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Yurdakul’un atölyesinde sürdürülen bu geleneksel üretim, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılması adına önemli bir örnek olmaya devam ediyor.