Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşık Veysel'i andı

Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan Anadolu halk ozanı Aşık Veysel, 52 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.

Vefatından bu yana geçen 52 yılda eserleriyle hala gönüllerde yaşayan Aşık Veysel, ölüm yıl dönümünde de özlemle anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"ÖZLEM VE HÜRMETLE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum.