Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 28. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, bu mübarek ayın son günlerinde de sizlere eşlik ediyor.

Bu kapsamda programın 28. bölümü yayında.

"HUZURDA OLDUĞUMUZUN FARKINDA MIYIZ?"

Son bölümde "Huzurda olduğumuzun farkında mıyız?" sorusuna yanıt arayan Demirci, Ramazan ayında zamanın nasıl mekana hükmettiğine dikkat çekti.

"ZAMAN MEKANA HÜKMETMEYE BAŞLIYOR"

"Ramazan gelince yaşadığın semt Mekke oluyor. Senin pencerenin önüne geliyor mübareklik. Zaman mekana hükmetmeye başlıyor." ifadelerini kullanan Demirci yine ufuk açan tespitleriyle kendini dinlettiyor.

İnsanların Ramazan'da en önemli gündeminin güneşin doğuşu ve batışı olduğuna dikkat çeken Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KİMİN MİSAFİRİ OLDUĞUMUZU BİR KEZ DAHA ANLIYORUZ"

"Güneşi doğuranla nezaketle batıranın misafiriyim. Ona ayarlıyım. Lütfen Allah'ım. Güneş bir an önce batsın da iftar edelim. Bu senin elinde. Kimin misafiri olduğumuzu bir kez daha anlıyoruz."