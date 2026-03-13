Tekerlekli sandalyeyle Ergan Dağı’nda hayalini gerçekleştirdi

Erzincan’da yaşayan 32 yaşındaki Ayşe Yalçın, 7 yaşında geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı.

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi’nde memur olarak görev yapan Yalçın, uzun süredir hayalini kurduğu kayak deneyimini Ergan Dağı’nda gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalyesine takılan özel aparat sayesinde teleski ile yaklaşık 1800 metre rakıma çıkan Yalçın, kar üzerinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMİYLE GÖKYÜZÜNE HAZIRLANIYOR

Kayak deneyiminin ardından Yalçın’a yamaç paraşütü eğitimi verildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Yalçın’ın özgürlüğü ve azmini övdü:

Ayşe kızımızın bir hayali vardı. Ergan Dağı’nın o bembeyaz zirvesinde özgürce süzülmek. Biz sadece o hayale eşlik ettik. Ayşe, karın üzerindeki o ilk süzülüşüyle tekerlekli sandalyenin bir engel değil, sadece bir araç olduğunu, asıl özgürlüğün ruhumuzda başladığını herkese kanıtladı.