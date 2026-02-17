Dar ayakkabı çocuk ayak gelişimini olumsuz etkiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pek çok aile çocuğunun ayakkabısının küçüldüğünü ancak rahatsızlık belirgin hale geldiğinde fark eder. Oysa çocuklar ayakkabının dar geldiğini her zaman söylemez. Bazen hissettikleri baskıyı tarif edemezler, bazen de oyuna daldıkları için bunu önemsemezler. Bu nedenle ayakkabı uyumsuzluğu geç fark edilir.

Çocuk ayağı yetişkin ayağından farklıdır; kemikler ve yumuşak dokular gelişim sürecindedir ve dış baskılara karşı daha duyarlıdır. Uzmanlara göre ayağa uygun olmayan ayakkabı kullanımı, zamanla ayak yapısının doğal gelişimini ve yürüyüş alışkanlıklarını etkileyebilen bir faktöre dönüşebilir.

BEBEKLİK VE ÇOCUKLUKTA AYAK HIZLA BÜYÜR

Çocukluk çağında ayak yapısı daha esnek ve şekillenmeye açıktır. Bu nedenle ayakkabının ayağı sıkıştırması, parmakların doğal yerleşimini ve ayağın yere basma biçimini etkileyebilir. Kısa süre önce uygun olan bir ayakkabı, çocuğun hızlı büyümesi nedeniyle beklenenden daha erken dar gelebilir. Bu değişim dışarıdan fark edilmese bile ayak içinde bir baskı oluşmasına yol açabilir.

DAR AYAKKABI SADECE VURUK YAPMAZ

Ayakkabının dar olması ilk olarak kızarıklık, sürtünme izleri ya da hassasiyet gibi basit belirtilerle kendini gösterebilir. Ancak bu baskı sürekli hale geldiğinde tırnak kenarlarında rahatsızlık, parmaklarda sıkışma hissi ve yürürken konforsuzluk ortaya çıkabilir. Çocuk bunu “acııyor” diyerek anlatmak yerine yürüme isteksizliği, ayakkabıyı çıkarmak isteme ya da daha çabuk yorulma ile gösterebilir.

PARMAK HAREKETLERİNİN KISITLANMASI YÜRÜYÜŞÜ ETKİLEYEBİLİR

Sağlıklı bir yürüyüşte parmaklar dengeyi sağlayan önemli yapılardır. Ayakkabının burun kısmının dar olması parmakların yayılmasını engeller. Bu durum çocuğun farkında olmadan ayağını farklı basmasına neden olabilir. Uzun süre devam eden baskı, ayağın doğal çalışma düzenini zorlayabilir.

YANLIŞ AYAKKABI HAREKET KONFORUNU AZALTIR

Ayak rahat hareket edemediğinde kaslar daha fazla çalışır. Bu da çocuğun oyun oynarken daha çabuk yorulmasına, hareket etmek istememesine ya da sık sık oturmak istemesine yol açabilir. Aileler bunu davranışsal bir durum sanabilir ancak bazen neden yalnızca ayakkabı uyumsuzluğudur.

AYAKKABI NUMARASI DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİDİR

Çocukların ayakları hızlı büyüdüğü için ayakkabı numarasının uzun süre değişmemesi beklenmez. Bu nedenle ayakkabının uygunluğu belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Parmakların önde rahat hareket edebileceği bir alan bulunması, ayağın yanlardan sıkışmaması ve ayakkabının üst kısmının baskı yapmaması uyum için temel göstergeler arasındadır.

EVDE FARK EDİLEBİLECEK KÜÇÜK İŞARETLER

Ayakkabı çıkarıldığında parmak uçlarında iz kalması, ayağın ön kısmında kızarıklık görülmesi, çocuğun ayakkabıyı çıkarmak istemesi, yürürken farklı basması ya da hareketten çabuk vazgeçmesi ayakkabının daraldığını gösterebilir. Bu belirtiler tekrar ediyorsa ayakkabının değiştirilmesi gerekir.

DOĞRU AYAKKABI AYAĞI ŞEKİLLENDİRMEZ DESTEKLER

Çocuk ayakkabısı ayağı şekillendirmek için değil, ayağın doğal gelişimine eşlik etmek için kullanılmalıdır. Geniş burunlu, ayağı sıkmayan, yürürken ayağın içinde kaymayan ve hareket serbestliği sağlayan modeller tercih edilmelidir. Amaç ayağı sabitlemek değil, rahat hareket etmesine izin vermektir.