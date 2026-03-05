Yağışlar Salda ve çevresindeki göllere can verdi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve turkuaz rengi ile beyaz kumsallarıyla tanınan Salda Gölü’nün su seviyesi, bölgede etkili olan yağışların ardından artış gösterdi. Ölçümlere göre gölde su seviyesi, son bir ayda 14 santimetre yükseldi.

KURUYAN GÖLLER YENİDEN SUYLA BULUŞTU

Uzun süredir kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle su seviyesini kaybeden bölgedeki bazı göller de yeniden su tutmaya başladı. İlçede bulunan Akgöl’de yağışların ardından yeniden su birikmesi, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Belirli dönemlerde su tutan ve göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Yarışlı Gölü’nde de su birikmeye başladığı gözlemlendi.

"GÖLLER BÖLGESİ YENİDEN CANLANIYOR"

Okan Kurd, son dönemde Burdur’da etkili yağışların bölgedeki su kaynaklarını olumlu etkilediğini belirtti. Barajların dolduğunu ve bu kaynakların Salda Gölü’nü beslediğini ifade eden Kurd, kuruyan göllerin yeniden su tutmaya başlamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Akgöl’ün geçmişte balıkçılık yapılan bir göl olduğuna dikkat çeken Kurd, “Uzun süredir böyle yoğun yağış görmemiştik. Akgöl’ün yeniden su tutmasıyla birlikte Göller Bölgesi yeniden canlanmaya başladı.” dedi.

FLAMİNGOLARIN UĞRAK NOKTASI

Yarışlı Gölü’nün de ekosistem açısından önemli bir alan olduğunu vurgulayan Kurd, gölün flamingolar başta olmak üzere birçok göçmen kuş için konaklama noktası olduğunu belirtti. Kurd, “Bu yıl Yarışlı Gölü de oldukça iyi durumda. İnşallah yaz boyunca göllerimiz kurumaz ve yağışlarımız devam eder.” ifadelerini kullandı.

BARAJ VE GÖLETLER DOLDU

İlçedeki su kaynakları hakkında da bilgi veren Kurd, bölgedeki gölet ve barajların doluluk oranlarının yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Değirmendere Göleti’nin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Kurd, buradan tahliye edilen suların da Salda Gölü’ne ulaştığını aktardı.

Kurd ayrıca yıllardır su tutmayan Susuz Barajı’nın bu yıl su toplamaya başladığını, Doğanbaba tarafındaki barajın ise dolarak taşma noktasına geldiğini sözlerine ekledi.