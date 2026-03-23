Depremzede aile, bayramı TOKİ’deki yeni yuvasında karşıladı: 'Evsizlik gerçekten çok zor'

Hatay, 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ağır yıkım yaşayan illerin başında geldi. Felaketin ardından bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce konut inşa edilirken, depremde evlerini kaybeden aileler yeni yuvalarına kavuşmaya başladı.

İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi’nde inşa edilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarına yerleşen depremzedeler ise bayramı yeni evlerinde geçirmenin hem sevincini hem de hüznünü yaşıyor.

"EVİMİZ YIKILDI AMA DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

TOKİ konutlarına yerleşen Dönmez Ailesi, bayramda yakın akrabalarıyla bir araya gelerek yeni evlerinde misafirlerini ağırladı. Aile büyüğü Hüseyin Dönmez, deprem sonrası yaşadıkları zor günleri anlatarak evsiz kalmanın ne kadar zor olduğunu söyledi.

Dönmez, depremde evlerinin yıkıldığını belirterek şunları söyledi:

Depremden sonra bir süre dışarıda kaldık. İlk başta çadır yoktu, daha sonra çadır geldi. Devletimiz sağ olsun, yazın gelip bu konutlara yerleştik. Ev çıkınca yeni yuvamıza geçtik, o kadar sevindik ki. Evsizlik gerçekten çok zor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

BAYRAM SEVİNCİ AİLE BULUŞMASIYLA YAŞANDI

Bayram ziyaretine gelen akrabalar da yeni evde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Dönmez Ailesi'nin akrabalarından Akın Ateş, depremden sonra bayramların artık farklı duygularla geçtiğini dile getirdi:

Bayramlaşmak için eniştemizin yanına geldik. Depremin yaralarını sarmak için aile olarak daha çok bir arada olmamız gerekiyor. Devletimiz burada TOKİ konutlarını yaparak vatandaşları ev sahibi yaptı. Elbette eski günler gibi değil ama yine de ailemizle birlikte olmak bize güç veriyor.

DEPREMZEDELER YENİ BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR

Hatay’da yapılan yeni konutlarla birlikte birçok depremzede aile, yeniden düzen kurmaya çalışıyor. Yeni evlerine yerleşen vatandaşlar, bayramı sıcak bir yuva içinde geçirmenin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade ediyor.