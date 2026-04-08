Salatalık kabuklarını kurutun, ek masraftan kurtulun; Bakın ne işe yarıyor...

Mutfakta çoğu zaman farkında bile olmadan çöpe giden salatalık kabukları, aslında bitkiler için oldukça değerli bir kaynak.

Her gün atılan bu basit atıkların, doğru yöntemle değerlendirildiğinde toprağı besleyen doğal bir gübre haline gelmesi ise pek çok kişi için şaşırtıcı olabilir.

Üstelik hiçbir ek maliyet gerektirmeden elde edilen bu yöntem, hem israfın önüne geçiyor hem de bitkilerin daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlıyor.

İşte, salatalık kabuklarından gübre elde etme yöntemi...

GÜBRE MASRAFINA SON

1- Salatalık kabuklarını yıkadıktan sonra bir kenarda biriktirin. Üzerinde kimyasal kalıntı olmaması için mümkünse organik ürün tercih edin.

2- Kabukları temiz bir bez ya da tepsi üzerine sererek güneş alan bir yerde tamamen kurutun. Alternatif olarak düşük ısıda fırında da kurutabilirsiniz. Amaç, kabukların içindeki nemi tamamen almak.

3- Tamamen kuruyan kabukları elinizle ufalayabilir ya da rondodan geçirerek küçük parçalara ayırabilirsiniz. Bu sayede toprağa daha hızlı karışır.

4- Elde ettiğiniz kurutulmuş kabukları doğrudan saksı toprağına ekleyin ya da toprağın üstüne serpip hafifçe karıştırın. Zamanla çözünerek bitkilere besin sağlar.

5- Gübreyi toprağa ekledikten sonra düzenli sulama yaparak besinlerin köklere ulaşmasını kolaylaştırabilirsiniz.