Direksiyonun arkasındaki bu işaret neden yanıyor? İşte anlamı

Araçlardaki uyarı ışıkları, sürücülere yaşanan bir sorunun ciddiyetini göstermek için tasarlanmıştır.

Renkler, durumun ne kadar acil olduğunu net bir şekilde ortaya koyar.

Sarı semboller genellikle aracın güvenliğiyle ilgili bir kusur olduğunu belirtirken, kırmızı uyarılar çoğu zaman ciddi bir arızanın habercisidir.

Son dönemlerde sürücüler arasında en çok merak edilen işaretlerden biri ise yelkenliye benzeyen bu kırmızı sembol.

Bu sembol, sıvı içinde duran bir termometreyi temsil eder ve motorun aşırı ısındığını gösterir. Motor sıcaklığının kritik seviyeye yükselmesi, motorda kalıcı hasara yol açabilir.

BU İŞARET YANDIĞINDA NE YAPILMALI?

Uzmanlar bu uyarı işaretin yanması durumunda en yakın güvenli alana park edilmesini ve sorunun kaynağının mutlaka araştırılmasını tavsiye ediyor.

Bu sembolün yanması soğutucu sıvısının azalması ile ilişkilidir. Ancak sürücülerin soğutucuyu tekrar doldururken dikkat etmeleri gereken önemli güvenlik kuralları vardır.

-Motorun tamamen soğumasını bekleyin. Sıcak kapak veya sıvı tehlike oluşturabilir.

-Sıcaklık normale döndüğünde seviye kontrolü yapın. Soğuk motorda seviye, minimum ve maksimum çizgiler arasında olmalıdır.

-Uygun karışımı kullanın. Yanlış soğutucu motor sistemine zarar verebilir.

-Motoru sadece yeterli soğutucu varsa çalıştırın.