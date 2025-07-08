Diyarbakır'da Maldivler rüyası: Dicle Baraj Gölü

Vatandaşların Maldivler olarak isimlendirdiği Dicle Baraj Gölü'nün görüntüsü büyüledi...

Diyarbakır'da Ergani ilçesi, Yoncalı Mahallesi'nde Dicle Baraj Gölü'nün oluşturduğu adacıklar, Maldivlere benzerliği ile dikkat çekiyor.

MALDİVLER OLARAK İSİMLENDİRİLİYOR

Ergani ilçesinde kırsal Yoncalı Mahallesi Dicle Baraj Gölü'nde bulunan adacıklar, birçok vatandaş tarafından Maldivler olarak isimlendiriliyor.

KIRSAL BÖLGELER TERCİH EDİLİYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyredecek şekilde yükselmesiyle vatandaşlar, sıcak havalarda ferahlamak için kırsal bölgelerde yer alan doğal güzellikleri araştırıyor.

KÖYÜMÜZ DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE ANILIYOR

Havadan görüntülenen göldeki su, berraklığı ile ilgi çekiyor.

Burada doğup büyüdüğünü ifade eden, mahalle sakinlerinden Tuncay Mengi, "Köyümüz doğal güzelliğiyle anılıyordu. Diyarbakır'da hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşımız buraya pikniğe geliyor. Türkiye'nin Maldivleri olabilir" dedi.