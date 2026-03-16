Pencere küfüne karşı en etkili yöntem: Tek sürüşte tertemiz yapıyor

Kış aylarının soğuk ve nemli havası, evlerde özellikle pencere kenarlarında küf oluşumunu tetikliyor.

Cam ve duvar birleşim noktalarında biriken nem, zamanla siyah lekeler ve rahatsız edici kokulara yol açabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun sadece görsel bir sorun olmadığını, aynı zamanda iç mekan hava kalitesini de düşürdüğünü belirtiyor.

Basit bir yöntemle bu küf lekelerinden kurtulabilirsiniz.

KÜF LEKELERİNE KARŞI KARBONAT MUCİZESİ

Bir miktar karbonatın üzerine, yoğun bir kıvam alana kadar damla damla su ekleyin. Hazırladığınız karışımın yüzeye tutunabilecek kadar koyu olmasına dikkat edin.

Hazırladığınız beyaz macunu küflü bölgelerin üzerine bolca sürün. Karbonatın küfün yapısını bozması için kısa bir süre bekleyin.

Yumuşak bir fırça veya bez yardımıyla yüzeyi dairesel hareketlerle silin. Küfün yüzeyden ayrıldığını göreceksiniz. Son aşamada bölgeyi temiz suyla durulayıp kurulamayı unutmayın.

Karbonat, alkali yapısı sayesinde küf sporlarının yaşam alanını bozar ve yüzeyi aşındırmadan derinlemesine temizlik sağlar. Kimyasal içermediği için çocuklu ve evcil hayvanlı evlerde güvenle kullanılabilir.