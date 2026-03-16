Düzce’de göz doktoru, sanatını hastaneye taşıdı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Murat Kaya, 40 yılı aşkın meslek hayatında yalnızca hastalarına şifa dağıtmakla kalmıyor; sanatla da hayatına farklı bir renk katıyor.

Sulu boya, yağlı boya, ebru, ahşap ve seramik boyama gibi farklı sanat dallarında eserler üreten Kaya, yaptığı çalışmaları görev yaptığı hastanenin odalarına, koridorlarına ve yemekhanesine yerleştirerek ortamı adeta küçük bir sanat galerisine dönüştürüyor.

ÇOCUKLUK MERAKI YILLARA YAYILDI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olan 64 yaşındaki Kaya, göz hastalıkları alanında uzun yıllardır görev yapıyor. Yaklaşık 26 yıl önce Düzce’ye yerleşen Kaya, yoğun mesai temposunun ardından evinde oluşturduğu atölyede resim yaparak dinleniyor.

Çocukluk yıllarında başlayan sanat ilgisinin hiç bitmediğini belirten Kaya, yıllar içinde farklı tekniklerde eserler üretmeye devam ettiğini söylüyor.

"SANAT, DOKTORLUK STRESİNİ AZALTIYOR"

Doktorluğun oldukça yoğun ve stresli bir meslek olduğunu dile getiren Kaya, sanatsal uğraşların kendisi için önemli bir denge unsuru olduğunu ifade etti:

Ameliyatlara girip çıkıyoruz. Böyle bir meslekte insanın kendisini rahatlatacak bir hobisi olmalı. Resim yapmak bana huzur veriyor ve zihnimi dinlendiriyor.

HASTALARLA BAĞ KURAN BİR SANAT

Sanatın iyileştirici gücüne inandığını belirten Kaya, yaptığı tabloların bir kısmını hastanenin ameliyathane ve yemekhanesine hediye ettiğini anlattı.

Sanatla uğraşmanın hastalarıyla kurduğu iletişimi de güçlendirdiğini dile getiren Kaya, özellikle hastalarının bu yönünü ilgiyle karşıladığını söyledi:

Sanatın sakinleştirici bir yönü var. Bu durum hem bana hem de hastalarıma yansıyor. Beni daha rahat bir doktor yapıyor ve hastalarım da bunu hissediyor.

SANATTA DA AKADEMİK EĞİTİM ALDI

Resim merakını yalnızca hobi olarak bırakmadığını belirten Kaya, Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans yaptığını ve birçok karma sergide yer aldığını ifade etti.

Sanatın mesleğine de katkı sağladığını vurgulayan Kaya, özellikle mikro cerrahi gerektiren göz ameliyatlarında hassasiyet ve el kontrolünün büyük önem taşıdığını belirtti:

Göz çok küçük ve hassas bir organ. Bu nedenle elimizin titrememesi gerekir. Sanatla uğraşmak el hakimiyetimizi ve dikkatimizi de güçlendiriyor. Mesleğim ve sanatım birbirini tamamlıyor.