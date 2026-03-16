Erzurum’da kuşaklar satrançta buluştu

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır satranç oynanan bir kahvehane, bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen “Aynı Masada İki Kuşak, Dededen Toruna Şah Mat” programında, 50 yaş üzeri satranç tutkunları ile 11-12 yaşındaki ortaokul öğrencileri karşı karşıya geldi.

15 YILLIK SATRANÇ GELENEĞİ

Kentte yaklaşık 15 yıldır satranç ve dama oynanan kahvehanede sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen müdavimler, satranç tahtasında yılların deneyimini konuşturuyor.

Bu kez farklı bir atmosferin yaşandığı etkinlikte, Sabancı Ortaokulu Satranç Kulübü öğrencileri, torunları yaşındaki gençlerle mücadele eden usta oyuncularla aynı masada buluştu. Etkinlik, rakiplerin tokalaşması ve başarı dilekleriyle başladı.

DENEYİM İLE GENÇLİK ENERJİSİ KARŞI KARŞIYA

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarda, deneyimli satranç oyuncuları çoğu maçta üstünlük sağladı. Küçük yaşlardan itibaren satranç oynayan gençler ise ustalara karşı güçlü hamleler yaparak mücadeleyi bırakmadı.

Etkinlik, hem gençler hem de büyükler için farklı kuşaklarla oynadıkları ilk satranç deneyimlerinden biri oldu.

"HEYECANLA ENERJİYİ AYNI MASADA BULUŞTURDUK"

Etkinliğin amacının kuşaklar arasında bağ kurmak olduğunu belirten Ahmet Yer, organizasyonun anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi:

Burada heyecanla enerjiyi, sabırla tecrübeyi ve geçmişle geleceği aynı masada buluşturduk. Gençlerimiz teknolojinin içinde büyüyor. Böyle ortamlarda zeka oyunlarıyla büyüklerimizle bir araya gelmeleri çok değerli.

"İLK KEZ BİR DEDEYLE OYNADIM"

Etkinliğe katılan öğrenciler de farklı kuşaklarla karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

12 yaşındaki Gülen Nisa Gölveren, “Dedelerle satranç oynamak beni çok sevindirdi. İlk kez bir dedeyle oynuyorum. Maalesef yeniliyorum ama nasıl kazanabileceğimi düşünüyorum.” diye konuştu.

11 yaşındaki Talha Nesrin ise ilk kez kendinden büyüklerle satranç oynadığını belirterek karşılaşmanın oldukça keyifli geçtiğini ifade etti.

"TORUNLARIMLA OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

64 yaşındaki satranç tutkunu Fevzi Deniz, yıllardır satranç oynadığını belirterek, “Çocuklarla hiç oynamamıştım. Burada oynadığım için memnun oldum. Rakibim yaşına göre çok iyi ama tecrübe farkı var. Torunlarımla oynadığım için çok mutluyum.” dedi.

50 yaşındaki Metin Karataş da etkinliğin kendisi için özel olduğunu belirterek, farklı kuşakların aynı masada buluşmasının satranç için güzel bir ortam oluşturduğunu söyledi.

Kuşakları bir araya getiren etkinlik, hem eğlenceli anlara sahne oldu hem de satrancın nesiller arasında köprü kuran yönünü gözler önüne serdi.