Hakkari'de yoğun kar yağışında bebeği ile yolda kaldı: Trafik polisleri yardım etti

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı, trafikte zor anlar yaşanmasına neden oldu.

Kucağında bebeğiyle birlikte yolda kalan iki kadın, trafik polislerinin hızlı müdahalesiyle kurtuldu.

ANNE VE BEBEĞİNİN İMDADINA POLİS YETİŞTİ

Kar yağışının şiddetlenmesi nedeniyle araç trafiğinin aksadığı bir sırada iki kadın, bebekleriyle yolda mahsur kaldı.

Olay yerine gelen ekipler, derhal harekete geçerek kadınları ve bebeği güvenli bir noktaya ulaştırdı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Polislerin bu yardımı, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Görüntülere karla kaplı yolda soğuktan etkilenen anne ve bebeğinin polisler tarafından kurtarıldığı anlar yansıdı.

KAR KALIĞINLIĞI 30 CM'YE ULAŞIYOR

Kentte devam eden yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölge genelinde kar kalınlığı bazı yerlerde 20-30 santimetreyi aşarken yetkililer, sürücüleri zincir takma, yavaş seyir ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma konusunda uyarıyor.