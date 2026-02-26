Düzce’de 'Güçlü Aile' buluşmaları

Düzce’de, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen projeler dikkat çekiyor. Bu kapsamda Cumayeri Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, belediye ve kamu kurumlarının iş birliğiyle başlatılan proje, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında uygulamaya konuldu.

“Aileler çocuklarıyla yarışıyor” sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında anne ve babalar; çocuklarıyla birlikte yemek yarışmalarına, voleybol ve futbol turnuvalarına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026-2035 dönemini “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan etmesinin ardından projenin süresi de uzatıldı.

SPORLA VE PAYLAŞIMLA GÜÇLENEN BAĞLAR

Projenin yürütücülerinden Cumayeri Belediyespor altyapı antrenörü Eda Tepe, etkinliklerin mahalle kültürünü ailelerle yeniden buluşturduğunu söyledi:

Etkinliklerle mahalle kültürünü ailelerle birleştirerek onların daha sağlıklı ve iletişim halinde ilerlemesini sağlıyoruz. Veliler birbirleriyle kaynaşıyor, çocuklarıyla iletişimleri artıyor. Çocukların özgüveni de gelişiyor.

Ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesini teşvik ettiklerini belirten Tepe, bu sayede hem sosyal bağların güçlendiğini hem de güçlü aile yapısına katkı sunulduğunu vurguladı.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA KARŞI ALTERNATİF

Projeyle dijital bağımlılığa karşı da mücadele edildiğine dikkat çeken Tepe, çocukların tablet ve telefonlardan uzaklaşarak sosyal etkinliklere yöneldiğini ifade etti.

“Velilerde de teknoloji bağımlılığı görüyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem çocukları hem de ebeveynleri dijital araçlardan uzaklaştırıp birlikte vakit geçirmelerini sağlıyoruz.” diyen Tepe, etkinliklerin okullardaki arkadaşlık ilişkilerini de olumlu etkilediğini kaydetti.

VELİLER DE ÇOCUKLAR DA MEMNUN

Futbol takımında yer alan velilerden Özgür Çatana, sportif faaliyetler sayesinde sosyal çevrelerinin genişlediğini belirtti. Oğluyla etkinliklere katılan Abdullah Cebeci ise sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu söyledi.

Yemek yarışmalarına katılan aileler de organizasyonun dostluk bağlarını güçlendirdiğini dile getirdi. Velilerden Banu Kurt, aileler arasında güzel bir dayanışma ortamı oluştuğunu ifade ederken, çocuklar ise yarışmaların amacının kazanmak değil eğlenmek ve arkadaş edinmek olduğunu vurguladı.

Projeye kızıyla katılan Elif İnce Öz de ilçede sosyal kaynaşmanın arttığını belirterek, benzer etkinliklerin devamını beklediklerini söyledi.

Cumayeri’nde yürütülen proje, aile içi iletişimi artırmanın yanı sıra mahalle dayanışmasını güçlendiren örnek bir model olarak öne çıkıyor.