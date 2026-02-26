Sultanbeyli’de çocuklara Ramazan’a özel hediye kutuları gönderildi

Ramazan ayının huzuru ve coşkusu yüzlere yansıyor...

Bu yıl özellikle çocukların Ramazan ruhunu yaşaması için bir gayret var.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi ile okullarda Ramazan temalı etkinlikler düzenlenmesine karşı laik kesimin yayınladığı bildiri ile laiklik tartışmaları devam ediyor.

Çocukların Türk milletinin inanç değerlerine yabancı kesimlerin tepkilerine rağmen yerel yönetimler de çocukları unutmadı.

Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi, belediye bünyesinde hizmet veren Sultanbeyli Kreş'teki çocuklar için bir proje hayata geçirdi.

ÇOCUKLAR İÇİN RAMAZAN SÜSLEMESİ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kreşteki çocukların evlerini süslemesi için hazır süsleme paketleri hazırlattı.

Çıkartmalardan balonlara, led ışıklardan broşürlere her ayrıntının düşünüldüğü paketler kreşteki miniklere dağıtıldı.

Paketleri alan çocuklar evlerini Ramazan süsleri ile donattı.

Başkan Tombaş da hediyelerle mutlu olan çocukların o neşe saçan görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

"BU ŞUUR BU TOPRAKLARDA DAİM OLSUN"

Tombaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ramazan coşkusu yavrularımızın kalplerinde büyüyor.



Çocuklarımızın evlerinde ‘Ramazan Köşesi’ kurup bu heyecana ortak olmaları için hazırladığımız hediye kutuları mutluluğa dönüşüyor.



Nesillerden nesillere bu şuur ve sevinç, bu topraklarda daim olsun...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN LAİKLİK BİLDİRİSİ TEPKİSİ

Kamuoyunda Ramazan ile başlayan laiklik tartışmaları günden güne artarken okullarda da coşkulu Ramazan etkinlikleri dikkat çekiyor.

İlahiye dönüşen zil sesleri, davul çalarak mani söyleyen çocuklar, tekne orucu etkinlikleri, laik kesimin tepkilerine rağmen sürüyor.

Bu kapsamda TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RAMAZAN SÜSÜ SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisiyledir. Bunlar Batı'da çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren o skandallardan rahatsız olmazlar. Bunlar Noel ve Cadılar Bayramı süslemelerinden rahatsız olmazlar. Ne zamanki bu toprakta çocuklarımıza milli ve manevi değeri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.



Laiklik kavramının arkasına saklanarak bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırdılar. Bunların derdi laiklik değil. Bunların derdi, bu toprağın kutsallarıyla, bu milletin ta kendisiyledir.



Hayırdır? Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor?



Ramazan süsü neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın Ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor. Çocuklarımızın bahçede ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor.