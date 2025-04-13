Düzce Valiliği’nin yanında bulunan taksi durağında çalışan şoförler, sokakta 3 yaşında bir çocuğun tek başına gezdiğini fark etti.

Taksiciler, üzerindeki kıyafetleri çamurlu ve ıslak olan küçük çocuğu durağa getirdi.

KARNINI DOYURUP, YENİ KIYAFETLER ALDILAR

Burada küçük çocuğu ısıtıcıyla ısıtan ve yemek alan taksici esnafı, ardından ona yeni kıyafetler alıp, giydirdi.

Taksicilerin ihbarı üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek küçük çocuğun kimliğini tespit edip, kısa sürede ailesine ulaştı.

"SAHİPSİZ VE KAYIP OLDUĞU BELLİYDİ"

Ekipler tarafından alınan çocuk, ailesine teslim edildi.

Taksi şoförlerinden Halil İlhan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Çocuk gidiyordu. Sahipsiz ve kayıp olduğu belliydi. Arkadaşlarımız biraz takip ettiler. Yanında annesi veya babası var mı diye baktılar. Bulamayınca biz çocuğu alıp, durağımıza getirdik.



Üstü, başı perişandı. Hemen yeni kıyafetler aldık. Bir de karnının aç olduğunu düşündük. Isıtıcıyı da yaktık. Sonra polisler geldi ve hemen ailesini buldular. Ailesine teslime ettik.