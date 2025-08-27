Edirne’de otogarın maskotu eşek, sahibine kavuştu

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde taksici esnafı, yaklaşık iki hafta önce başıboş dolaşan bir eşeği fark etti. Eşeği otogara alarak burada beslemeye başlayan taksi şoförleri, yem ve su vererek bakımını üstlendi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Esnaf, Kadife adını verdikleri eşeğin taksilerden eşyaları çalıp oyun oynadığı anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri fark eden eşeğin sahibi Cafer Dalgıçlar, otogara gelerek eşeğini teslim aldı.

"2 HAFTADIR KAYIPTI"

Yaklaşık üç aydır eşeğine baktığını belirten Dalgıçlar, “İki haftadır kayıptı. Görüntülerini görünce otogara gidip eşeğimizi aldık. Çok şaşırdım, ‘benim eşeğimin otogarda ne işi var?’ dedim. Daha önce birkaç kez kaçtı, tekrar bulup getirdik ama yine kaçmasından endişeliyiz.” dedi.

TAKSİCİLER, "KADİFE" AYRILIRKEN ÜZÜLDÜ

Taksici Hasan Ralto, eşeğe alıştıklarını ve ayrılmanın kendileri için zor olduğunu söyledi:

Bir akşam otobüs beklerken eşek çıktı, aldık ve iki hafta misafir ettik. Görüntülerden sonra sahibi geldi. Ona alışmıştık, biz de ona alıştık. Otogarın maskotu olmuştu, kesme şeker ve saman veriyorduk.

Edirne otogarındaki bu renkli olay, hem sosyal medyada hem de taksi esnafı arasında sıcak bir hikâye olarak paylaşıldı.