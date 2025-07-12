Ege'de çobanlığın yok olmaya başlamasıyla yangın riski daha da artıyor

Yurtta birçok noktada yangınlar meydana gelirken bu yangınların çobanlık mesleğinin ve hayvan otlatmanın azalmasından kaynaklandığı düşünülüyor...

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangının keçi ve koyunların otladığı alanlarda ilerlememesi önemli bir konuyu gündeme getirdi. Keçi ve koyun sürülerinin bulunduğu otladığı yerlerin otlar temizlendiği için yangının o bölgelerde ilerlemediğini ifade eden Aydın dağlarında çobanlık yapan 46 yaşındaki İbrahim Kundak, "Bir zamanlar koyun ve keçiler ormana zarar veriyor denilerek sanki orman zararlısı imiş gibi gösterdiler. Ancak son yıllardaki yangınlar gösterdi ki, çobanlar ve koyun-keçiler tam tersine ormanın koruyucusu ve faydalılarmış" dedi.

2025 YILININ İLK 6 AYINDA 3 BİN 44 YANGIN ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait verilere göre 2025 yılının ilk 6 ayında 1305'i ormanlık alanda, 1739'u da orman dışında olmak üzere 3 bin 44 yangın meydana geldi, çıkan yangınların 624'ü Temmuz ayının ilk haftasında çıktı.

Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında risk oluşturan yangınlar özellikle Aydın, Muğla, İzmir için de ciddi tehdit oluşturuyor.

''KOYUN VE KEÇİNİN YAYILDIĞI ALANDA YANGIN ÇIKSA BİLE ATEŞ YÜRÜMEZ''

33 yıldır Aydın'ın ve İzmir'in dağlarında çobanlık yapan İbrahim Kundak, zemin kısmı otlardan temizlenmeyen ormanlık alanlarda yangının hızlı ilerlediğini ve kontrol altına almanın çok zor olduğunu ifade ederek, "Çocukluğumdan beri dağlarda ve ormanlık alanlarda çobanlık yaparım. Daha önceki yıllarda defalarca dile getirdik.

Kimse dikkate almadı. Koyun ve keçinin yayıldığı alanda yangın çıksa bile ateş yürümez. Koyun ve keçiyi orman için zararlı görüyorlardı.

''ESKİDEN YANGIN ÇIKSA BİLE BU KADAR ORMANLIK ALAN YANMAZDI''

Eskiden yangın çıksa bile bu kadar ormanlık alan yanmazdı. Dağlarda çobanlar ve sürü sayısı azaldı, çıkan yangınların önün alınmaz hale geldi. Son Ödemiş yangınında çobanların bulunduğu alanlardaki ormanlar yanmadı, keçi ve koyunun faydasını gördüler.

Türkiye'de orman yangınlarına karşı yapılacak en kolay ve en faydalı mücadele bence dağlarda koyun-keçi ve çoban sayısını artırmak olacaktır" dedi.