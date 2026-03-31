Şikayet etmek rahatlatmıyor: Zihin aynı yere geri dönüyor

Sorun anlatmak değil, aynı duyguyla aynı noktaya geri dönmek. Çoğu zaman insanlar rahatlamak için konuşur, ancak aynı konuyu dönüp dönüp dile getirmek farklı bir etki yaratabiliyor. Araştırmalar, tekrar eden düşünce ve yakınmanın zihni çözümden çok soruna yöneltebildiğini, dikkati olumsuz uyaranlara daha hızlı çekebildiğini ve kişinin negatifte daha uzun kalmasına neden olabildiğini gösteriyor.

AYNI DÜŞÜNCE DÖNÜP DURUYOR

Bilimsel literatürde bu durum, “ruminasyon” olarak tanımlanıyor. Yani bir problemi çözüm aramadan, aynı şekilde tekrar tekrar düşünmek.

Bu döngü oluştuğunda zihin yalnızca sorunu hatırlamıyor, aynı duyguyu da tekrar yaşıyor. Zamanla bu durum dikkatin olumsuz bilgilere daha kolay kaymasına neden olabiliyor.

DİKKAT OLUMSUZA KAYIYOR

Araştırmalarda “negatif dikkat yanlılığı” olarak geçen bu örüntü, olumsuz uyaranlara daha hızlı yönelme ve orada daha uzun kalma eğilimini ifade ediyor.

Tekrar eden yakınma bu eğilimi güçlendirebiliyor. Bazı çalışmalar, ruminasyon eğilimi yüksek kişilerin olumsuz bilgilere daha hızlı yöneldiğini ve dikkatlerini oradan çekmekte daha fazla zorlandığını ortaya koyuyor.

TEKRAR EDEN YAKINMA DÖNGÜYE DÖNÜŞEBİLİYOR

Duyguları paylaşmak çoğu durumda rahatlatıcı olabilir. Ancak bu paylaşım aynı konunun dönüp dönüp konuşulmasına dönüştüğünde etkisi değişebiliyor.

Bu noktada rahatlama yerine zihinsel yorgunluk ve duygunun uzaması daha sık görülüyor. Son çalışmalar, duyguyu tekrar tekrar yükselten konuşma biçimlerinin her zaman rahatlatmadığını gösteriyor.

Aynı noktaya geri dönen anlatım, çözüm üretmek yerine duygunun devam etmesine neden olabiliyor. Sorun şikayet etmekten çok, aynı düşünceye saplanıp kalmakta başlıyor. Zihin, en çok tekrar ettiği yere yerleşir.