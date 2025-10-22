Elazığ'da hesabına yanlışlıkla 250 bin lira yatırıldı: Sahibine iade etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğum gününde banka sürpriz yaptı sandı, gerçek başka çıktı...

Elazığ’da Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Şefliği personeli Vedat Şen (38), işbaşındayken banka tarafından arandı.

Banka, hesabına yanlışlıkla para geçtiğini bildirerek durumu aktardı. Şen, hesabını kontrol ettiğinde 250 bin liranın yatırıldığını fark etti.

PARAYI SAHİBİNE EKSİKSİZ OLARAK İADE ETTİ

Bankanın parayı geri göndermesini talep etmesi üzerine, teyit etmek için göndericinin kendisini aramasını istedi.

Gönderici şahsın kimlik bilgilerini ve dekontu karşılaştıran Şen, parayı sahibine eksiksiz olarak iade etti.

Örnek bir davranış sergileyen Şen, dürüstlük ve ahlak anlayışının hem ailesinden hem de kurumundan edindiği değerlerle şekillendiğini ifade etti.

''TEYİT İÇİN NUMARA İSTEDİM''

Gönderilen parayı bankadan biri arayınca fark eden Şen, "Sabah saat 08.48'de hesabıma para gelmişti. Hiç bildirim gelmemişti. 250 bin TL gibi yüklü bir para.

Saat 09.55 gibi beni aradılar, parayı yanlış gönderdiklerini söylediler.

Ben de teyit etmek için paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. T.C'sine, bilgilerine ve gelen dekonta baktım.

''HAKSIZ KAZANILAN PARA YENİLMEZ''

Ondan sonra 250 bin lirayı tekrar sahibine iade ettim.

Bizim kültürümüzde, Elazığ'da haksız olarak kazanılan bir para yenilmez.

Ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan, hatta bizim çalıştığımız kurumda bunu öğrendik. Elazığ kültürümüz böyledir." dedi.

''BUGÜN DOĞUM GÜNÜMDÜ''

Şen, doğum gününde bankanın sürpriz yaptığını sandığını söyleyerek, "Bu olayı görünce şaşırdım. Bugün benim de doğum günümdü.

Bankanın bir ek hesap açtığını sandım. Sonra baktım ki ek hesap değilmiş.

Sonra parayı iade edince bankanın sürprizi de kaçtı. Şahısla görüştüm. Şahıs bir nevi mağdur olmuştu ve ağlayacak bir durumdaydı.

Nereli olduğumu sorduğunda Elazığlı olduğumu söyledim.

''KÖTÜ NİYETLİ BİRİ BEŞ LİRA DA OLSA VERMEZ''

Kendisi de Elazığlılardan hiçbir zaman zarar görmediğini ifade etti.

Hatta adresimi aldı ve pastırma yollayacağını söyledi. Kötü niyetli biri olsa beş lira da olsa vermez.

Yani beş lira gitse yollamıyorum diyebilirdi. Banka da olsa, şahıs da olsa bizim kültürümüzde bulduğun parayı vermen lazım, iade etmen lazım.

Çünkü haram değil, helal kazanç yemen lazım." dedi.