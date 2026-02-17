Abone ol: Google News

Ergan Dağı, Ramazan için özel olarak hazırlandı

Erzincan'da kış turizminin en önemli noktalarından biri olan Ergan Dağı, Ramazan'a sayılı günler kala ışıklarla donatılarak 11 ayın sultanına hazır hale getirildi.

Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 14:49
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan'a sayılı günler kaldı.

Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.

ERGAN DAĞI'NDA RAMAZAN HAZIRLIĞI

Öte yandan yurt genelinde 11 ayın sultanı Ramazan için hazırlıklara başlandı. 

Bu yerlerden biri de Erzincan'da bulunan Ergan Dağı oldu. 

ÖZEL OLARAK IŞIKLANDIRILDI

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Ergan Dağı, Ramazan için özel olarak hazırlandı. 

Eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini büyüleyen dağ, ışıklarla donatıldı. 

"HAYIRLI RAMAZANLAR"

Dağda ayrıca ailelerin sık sık fotoğraf çektirdiği yere ışık enstalasyonu ile 'HAYIRLI RAMAZANLAR' yazıldı. 

Kış tatili sevenlerin uğrak noktası olan Ergan Dağı'nın Ramazan'da da birçok misafiri ağırlaması bekleniyor. 

