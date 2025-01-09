Erzincan Ekşisu Sazlığı’ndaki turnalar görüntülendi

DHA

Nesli tehlike altında olan turnalar için Türkiye’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı.

Bu kapsamda da allı turnaların Ekşisu Sazlığı’nda rahat bir yaşam sürmeleri için çalışma yürüten Erzincan DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, uydu cihazıyla takibi sürdürüyor. Takibe alınan turnalar Ekşisu Sazlığı’nda görüntülendi.

EKŞİSU SAZLIĞI

Munzur ve Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve ulusal öneme haiz sulak alan ilan edilen 8 bin 755 hektarlık Ekşisu Sazlığı, iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı, kuluçkaya yattığı ve kışladığı sazlık bölgenin büyük bölümünün bataklıktan oluşması ise göçmen kuşlara yırtıcılara karşı doğal koruma alanı oluşturuyor.

Görevliler tarafından yapılan gözlemler ve halkalama çalışmalarında sazlıktaki kuş türlerinin her geçen gün arttığı, başta turnalar olmak üzere bazı kuşların, güvenli ortamı, iklim şartlarının elverişliliği ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgeden genellikle göçmediği tespit edildi.