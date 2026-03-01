Erzincan'da eksi 4 derecede buz gibi gölette yüzdüler

Erzincan’da etkisini sürdüren kar yağışı, kent genelini beyaza bürüdü. Kent merkezine yakın bir noktada bulunan gölet de karla kaplanarak adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk havaya rağmen doğayla iç içe farklı bir deneyim yaşamak isteyen Zafer Küçüksu, Cengiz Urtekin ve Emrah Karakoç, hazırlıklarını tamamladıktan sonra gölete girme kararı aldı.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü, su sıcaklığının ise 0 derece olarak ölçüldüğü anlarda gölete giren üç arkadaş, kısa süreli yüzmenin ardından sudan çıktı. Su yüzeyinde yer yer buz tabakalarının oluştuğu görüldü.

BEYAZ ÖRTÜYLE BÜTÜNLEŞEN MANZARA

Kar yağışının ardından çevresi tamamen beyaz örtüyle kaplanan gölet, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Soğuk havaya rağmen bölgeye gelen vatandaşlar, hem manzarayı izledi hem de cesur yüzücüleri şaşkınlıkla takip etti.

Gerçekleşen yüzme etkinliği drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Karla kaplı doğa ile göletin oluşturduğu kontrast, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı.

"FARKLI BİR ANI BİRİKTİRMEK İSTEDİK"

Soğuğa aldırış etmediklerini belirten üç arkadaş, doğayla baş başa kalmak ve alışılmışın dışında bir deneyim yaşamak istediklerini ifade etti. Kısa süren yüzmenin ardından kıyıya çıkan arkadaşlar, bu anı unutulmaz bir hatıra olarak gördüklerini dile getirdi.

Kar sonrası oluşan kartpostallık manzara, hem doğanın sunduğu görsel şöleni hem de cesur yüzücülerin sıra dışı deneyimini bir araya getirdi.