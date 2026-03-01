İskandinavya’da Ramazan bu yıl 'kış kolaylığı ile karşılanıyor

Norveç’te Bosna Hersek İslam Cemaati Oslo Temsilcisi Faruk Terzic, İskandinav ülkelerinin coğrafi konumu nedeniyle yıl içinde oruç vakitlerinde ciddi farklılıklar yaşandığını söyledi.

Bilimsel olarak “Gece yarısı güneşi” (midnight sun) olarak bilinen doğa olayının özellikle yaz aylarında etkili olduğunu hatırlatan Terzic, Oslo gibi kuzey enlemlerine yakın bölgelerde günlerin çok uzun sürdüğünü dile getirdi.

“Yaz aylarındaki zorluk, günlerin çok uzun olması. Oslo’da yazın yaklaşık üç ay boyunca gece kararmıyor.” diyen Terzic, bu durumun oruç süresini uzattığını kaydetti.

BU YIL GÜNLER DAHA KISA

Ramazan ayının bu yıl kış dönemine denk geldiğini vurgulayan Terzic, günlerin daha kısa, gecelerin ise uzun olmasının ibadetleri kolaylaştırdığını belirtti.

“Günler çok uzun değil, normal. Geceler oldukça uzun. Bu sayede camilerde iftar programlarını ve teravih namazlarını rahatlıkla organize edebiliyoruz.” ifadelerini kullanan Terzic, Norveç’te ulusal televizyon kanalında ramazana ilişkin konuşma yaptığını da aktardı.

Oslo’nun ana caddelerine ramazan ışıkları yerleştirileceğini belirten Terzic, şehir merkezinin ay boyunca ramazan motifleriyle süsleneceğini söyledi.

HİCRİ TAKVİMDE BİRLİK VURGUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Norveç’teki Müslüman kuruluşların işbirliğinde oluşturulan komite aracılığıyla dini gün ve gecelerde ortak hareket edildiğini belirten Terzic, özellikle Muharrem ayı, Mevlid Kandili ve ramazanda birlik sağlandığını ifade etti:

İslam dininin emirlerine uygun çözümler konusunda mutabık kaldık. Bu özel zamanlarda Müslümanları bir araya getiriyoruz.

"YAZIN PSİKOLOJİK BASKI OLUŞABİLİYOR"

İsveç’te eski Yeşiller Partisi Malmö Belediye Meclis Üyesi ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) İsveç Bölge Başkanı Danışmanı İdris Yıldız da yaz döneminde Kuzey Avrupa’da oruç tutmanın zorluklarına değindi.

Stockholm ve çevresinde yazın iftar, teravih ve sahurun peş peşe gerçekleştiğine dikkat çeken Yıldız, bu durumun zaman zaman psikolojik baskı oluşturabildiğini söyledi.

“Yazın iftar edip hemen teravihe gidiyor, sahura neredeyse aç oturuyorduk. Ancak şikayet etmiyoruz. Zorluk varsa sabır da var.” ifadelerini kullanan Yıldız, İskandinavya’da serin havada uzun süreli oruç tutulduğunu, bunun da farklı bir kolaylık sağladığını dile getirdi.

SAHUR 05.00, İFTAR 17.00

Yıldız, bu yıl ramazanın kış şartlarında geçeceğini belirterek, sahurun yaklaşık 05.00, iftarın ise 17.00 sularında olduğunu kaydetti: "Normal ve ideal bir oruç olacak. Yaz dönemine kıyasla ciddi bir rahatlık söz konusu."

İskandinav ülkelerindeki Müslüman kuruluşların ve Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliğiyle son 15 yıldır ramazan ve bayram başlangıçlarında birlik içinde hareket edildiğini sözlerine ekledi.